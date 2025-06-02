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Суд в Опочке оштрафовал на 4 млн рублей замначальника псковского отделения Ространснадзора

Опочецкий районный суд постановил обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок, весового и габаритного контроля в Псковской области Северо-Восточного МУГАДН, который в составе организованной группы совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

С целью личного обогащения и получения иных выгод материального характера в виде премий, обвиняемый подыскал сотрудников ТОГАДН по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО, через которых обеспечил на систематической основе сбор денег в качестве взятки за общее покровительство по службе, которые в дальнейшем передавал другому участнику организованной группы, а тот непосредственно передавал их организатору преступной группы и ее руководителю.

Уголовное дело возбудили по материалам проверки УФСБ России по Псковской области.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину. Как уточнили в УФСБ, мужчина заключил досудебное соглашение, участвовал в проведении оперативного эксперимента и помог следствию изобличить других участников преступной схемы.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновного, заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также наличия смягчающих обстоятельств, включая признание вины, явку с повинной, активное содействие расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка и оказание благотворительной помощи, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет.

Сохранен арест, наложенный на денежные средства и недвижимое имущество гражданина, до вступления приговора в законную силу и его исполнения в части назначенного наказания в виде штрафа.