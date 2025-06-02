Происшествия

Артснаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Соловьи

Артиллерийский снаряд идентифицировали в Псковском районе 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи деревни Соловьи Псковского района идентифицирован артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 76 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).