Происшествия

Пусковые заряды и минометную мину идентифицировали в Псковской области

Четыре пусковых заряда и минометную мину идентифицировали в Псковской области 1 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова идентифицировала четыре пусковых заряда РС-82 калибра 82 мм вблизи деревни Ужово Гдовского района.

Минометную мину калибра 82 мм идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки вблизи озера в деревне Бабки Великолукского района.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).