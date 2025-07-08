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Развернувший флаг иностранного государства у стрельбища пскович хотел получить визу и уехать за рубеж

32-летний житель Псковской области, который в лесопосадке у войскового стрельбища развернул флаг иностранного государства и негативно высказывался о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, хотел получить визу для выезда за рубеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСБ России по Псковской области.

По материалам управления ФСБ России по Ленинградскому военному округу и УФСБ России по Псковской области Псковским городским судом к административной ответственности привлечён житель Пскова 1992 года рождения. Установлено, что в апреле мужчина незаконно проник на территорию полигона войсковой части, где он планировал записать на мобильный телефон ролик, дискредитирующий Вооруженные силы РФ. Видео предполагал разместить в открытом доступе в интернете с целью скорейшего получения визы для выезда за рубеж.

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Сотрудниками органов внутренних дел Псковской области в отношении псковича было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Повторное совершение аналогичного деяния в течение одного года влечёт уголовную ответственность, предусмотренную статьей 280.3 УК РФ, напомнили в ведомстве. Решение в законную силу пока не вступило.