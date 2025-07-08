Происшествия

Прошедший по Великолукскому району ураган обошелся без жертв - Михаил Ведерников

На данный момент, сведений о жертвах после прошедшего по Великолукскому району урагана не поступало, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Telegram-канал Фобос

«Сегодня по южным районам области ударил серьёзный шторм. В Великолукском районе ураганом повалено большое количество деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач. По предварительным данным, обошлось без жертв», - сообщил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что ущерб ещё только предстоит оценить.

«Бригады энергетиков и дорожников уже работают над устранением последствий», - заключил губернатор.