Прошедший по Великолукскому району ураган обошелся без жертв - Михаил Ведерников

На данный момент, сведений о жертвах после прошедшего по Великолукскому району урагана не поступало, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Видео: Telegram-канал Фобос
«Сегодня по южным районам области ударил серьёзный шторм. В Великолукском районе ураганом повалено большое количество деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач. По предварительным данным, обошлось без жертв», - сообщил Михаил Ведерников.
Он подчеркнул, что ущерб ещё только предстоит оценить.
«Бригады энергетиков и дорожников уже работают над устранением последствий», - заключил губернатор.