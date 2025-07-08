Происшествия

Безработный пскович подозревается в краже дорогостоящего велосипеда

Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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По версии следствия, в областном центре вечером 26 июня из подъезда дома по улице Юбилейной, перекусив блокировочный тросик, похитили велосипед. По предварительным данным, причиненный владельцу ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили гражданина, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это – безработный, ранее судимый житель областного центра, мужчина 1990 года рождения. Похищенный велосипед изъят.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.