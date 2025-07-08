Происшествия

Пскович отправился в колонию за убийство на новогодних праздниках

Жителя города Пскова осудили за убийство по неосторожности на новогодних праздниках (4 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в период новогодних праздников в одной из деревень Палкинского района к гражданину, отдыхающему на даче, зашел сосед, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе совместных посиделок, между ними произошел конфликт, который спровоцировал потерпевший, ударив подсудимого ногой. Выражаясь грубой нецензурной бранью, замахнулся на него еще раз, но в ответ подсудимый нанес ему несколько ударов в область лица и шеи, умышленно причинив тяжкий вред здоровью, что впоследствии привело к наступлению смерти потерпевшего.

При назначении наказания суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих обстоятельств, а именно частичное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, а также противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.