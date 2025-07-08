Происшествия

Участвовавшим в нападении на 6-ю роту двум бандитам назначили 14 и 17 лет колонии

Еще два фигуранта дела о нападении банд Басаева и Хаттаба на псковских десантников в Чечне в 2000-м получили 17 и 14 лет колонии, сообщили в Следственном комитете.

Видео: РИА Новости

Жители Кабардино-Балкарии Асланбек Казанчев и Анзор Батыров признаны виновными в «участии в банде», «вооруженном мятеже» и «посягательстве на жизнь военных».

Как сообщили в ФСБ, Казанчев и Батыров были задержаны сотрудниками спецслужбы в июне 2023-го, пишет РИА Новости.

Напомним, розыск членов бандформирований Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям, продолжается постоянно.