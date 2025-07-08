Происшествия

Произведения искусства пытались незаконно ввезти в РФ через границу в Псковской области

Житель Литвы без обязательного таможенного декларирования пытался ввезти в Россию две картины современного российского художника. Сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки пресекли попытку, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

При таможенном досмотре сотрудники обнаружили в автомобиле, следующем в Россию, подрамник, тубус с холстом и картину в рамке. При этом гражданин не подал пассажирскую таможенную декларацию и не уведомил таможенные органы о наличии товаров, подлежащих декларированию.

Мужчина пояснил, что везет в Россию принадлежащие его матери картины, предоставил доверенность на продажу одной из них и сертификат подлинности. По его словам, он был убежден, что при ввозе в Россию картин современного российского художника декларирование не требуется.

Экспертизой установлено, что картины, написанные маслом на холсте, созданы менее 50 лет назад и не относятся к категории культурных ценностей. Оба полотна принадлежат кисти Олега Целкова. Живописное произведение на холсте «Игра в бильярд», датированное 2013 годом, оценено экспертами в 12 млн рублей. Стоимость картины «Портрет», созданной в 2004 году, составляет более миллиона рублей. Общая рыночная стоимость картин на мировом рынке превышает 13 млн рублей.

«В представленной жителем Литвы доверенности указано, что картина "Игра в бильярд" принадлежит иностранной компании, зарегистрированной в Великобритании, а мужчина уполномочен реализовать ее на российском аукционе. Эти обстоятельства исключают возможность признания картины товаром, предназначенным для личного пользования. В отношении картины "Портрет" на основании предоставленных объяснений и объективных данных принято решение о признании ее товаром для личного пользования», - отметил начальник таможенного поста Денис Пономаренко.

Согласно законодательству, товары, ввозимые физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза для личного пользования, подлежат декларированию в письменной форме. При этом для сопровождаемого багажа автомобильным транспортом установлены нормы беспошлинного ввоза – не более 25 кг и стоимостью до 500 евро. В случае превышения этих лимитов в отношении товаров применяются единые ставки таможенных пошлин, налогов в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Так как стоимость картины «Портрет», признанной товаром для личного пользования, значительно превышает допустимую стоимостную норму, то в ее отношении должны быть уплачены соответствующие таможенные платежи.

Картина «Игра в бильярд» подлежит декларированию на общих основаниях.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).