Произведения искусства пытались незаконно ввезти в РФ через границу в Псковской области

Житель Литвы без обязательного таможенного декларирования пытался ввезти в Россию две картины современного российского художника. Сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки пресекли попытку, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фотографии: Северо-Западное таможенное управление
При таможенном досмотре сотрудники обнаружили в автомобиле, следующем в Россию, подрамник, тубус с холстом и картину в рамке. При этом гражданин не подал пассажирскую таможенную декларацию и не уведомил таможенные органы о наличии товаров, подлежащих декларированию.
Мужчина пояснил, что везет в Россию принадлежащие его матери картины, предоставил доверенность на продажу одной из них и сертификат подлинности. По его словам, он был убежден, что при ввозе в Россию картин современного российского художника декларирование не требуется.
Экспертизой установлено, что картины, написанные маслом на холсте, созданы менее 50 лет назад и не относятся к категории культурных ценностей. Оба полотна принадлежат кисти Олега Целкова. Живописное произведение на холсте «Игра в бильярд», датированное 2013 годом, оценено экспертами в 12 млн рублей. Стоимость картины «Портрет», созданной в 2004 году, составляет более миллиона рублей. Общая рыночная стоимость картин на мировом рынке превышает 13 млн рублей.
Согласно законодательству, товары, ввозимые физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза для личного пользования, подлежат декларированию в письменной форме. При этом для сопровождаемого багажа автомобильным транспортом установлены нормы беспошлинного ввоза – не более 25 кг и стоимостью до 500 евро. В случае превышения этих лимитов в отношении товаров применяются единые ставки таможенных пошлин, налогов в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.
Так как стоимость картины «Портрет», признанной товаром для личного пользования, значительно превышает допустимую стоимостную норму, то в ее отношении должны быть уплачены соответствующие таможенные платежи.
Картина «Игра в бильярд» подлежит декларированию на общих основаниях.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).