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Происшествия

Смертельный пожар в Пустошкинском районе произошел на территории монастыря

05.08.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

2 августа случилось возгорание на территории Свято-Покровского Вербиловского монастыря в Пустошкинском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото:  ГУ МЧС РФ по Псковской области

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри строения. При ликвидации возгорания обнаружили тело мужчины 1995 года рождения. По информации  местных жителей, он ухаживал за скотом на территории монастыря. 

Напомним, в деревне Вербилово возрождают Свято-Покровский Вербиловский монастырь. 30 декабря 2017 года здесь отслужили первый молебен. 

Теги: #происшествие #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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