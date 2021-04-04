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Общество

Вербиловский монастырь в Пустошкинском районе просит о помощи

05.04.2021 13:15|ПсковКомментариев: 0

Возрождаемый в Пустошкинском районе Свято-Покровский Вербиловский монастырь просит помощи в ремонте сестринского корпуса.

Восстановление практически полностью разрушенной в годы советской власти обители началось несколько лет назад по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Сегодня в монастыре подвизается несколько сестер. Духовно окормляет общину иерей Сергий Дудин. В небольшом домовом храме, в одном из уцелевших корпусов, совершаются положенные уставные богослужения, молитвенное монашеское правило, а по воскресным дням - божественная литургия.

В настоящее время возрождаемый монастырь находится в крайне бедственном материальном положении и нуждается в помощи. Как сообщается на странице обители в соцсетях, существует острая необходимость в ремонте корпуса для насельниц обители, число которых растет. Между тем, свободной площади для размещения желающих подвизаться в монастыре нет.

Сестры монастыря нуждаются в любой посильной помощи и призывают всех принять участие в возрождении Свято-Покровского Вербиловского женского монастыря. Помочь монастырю можно, перечислив средства на счет Великолукской епархии с пометкой «Пожертвование на восстановление Вербиловского монастыря», по следующим реквизитам:

Религиозная организация «Великолукская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 6025043504 / КПП 602501001

Расчетный счет 40703810351160000009 в Отделение №8630 Сбербанка России

БИК 045805602 Корр. счет 30101810300000000602

ОГРН 1157700006837 ОКВЭД 91.31 ОКТМО 58710000

По вопросам волонтерства и трудничества в монастыре или какой-либо другой помощи возрождаемой обители можно обращаться к инокине Валентине +7(921)373-06-78.

Вербиловский монастырь был основан на древнерусских землях, отторгнутых Речью Посполитой: «В 1638 году мстиславский воевода, дисненский староста Иосиф Львович Корсака основал при березведской бывшей православной, отобранной на унию Церкви, монастырь для униацких монахов базилианского ордена, отписав на их содержание два населенных имения Березвеч и Вербилово, со всеми угодьями и землями».

После присоединения Восточной Белоруссии к Российской Империи в 1772 году «Березвецкие базилиане», не имея возможности управлять своим монастырем, оказавшимся за границей Польши, заключили конвенцию, по которой Вербиловский монастырь «со всеми населенными имениями» отошел к Полоцкому Софийскому базилианскому монастырю, на условиях ежегодной оплаты 5000 польских злотых «Березвецким базилианам» и содержании в Вербилове училища для послушников. В 1786 году в монастыре были построены кельи для монахов, а в 1796 году деревянная церковь.

После воссоединения униатов с Православной Церковью в 1839 году «латинский» иконостас Покровской церкви был заменен новым православным. Куполы, имевшие прежде костельный вид и кресты с латинскими надписями, переделаны заново. Начиная с 1844 года, Покровский Вербиловский мужской монастырь считается заштатным, а с 1896 года он преобразован из мужской обители в женскую. В 1871 году с правой стороны Покровской церкви устроен тёплый придел первомученика и архидиакона Стефана.

В октябре 1918 года Покровский Вербиловский женский монастырь был закрыт, однако сестры монастыря не покинули свою обитель и, несмотря на репрессии советских властей, продолжали жить в монастыре до начала 1930-х годов.

В 1919 году настоятелем Покровской церкви в Вербилово был назначен священник Иван Леонтьевич Вишневский. 19 марта 1931 года сотрудники ОГПУ арестовали настоятельницу Вербиловского монастыря игуменью Евфросинию (Сладкевич), более четверти века управлявшей обителью и всех оставшихся сестер. Священник Иоанн Вишневский был арестован несколькими месяцами ранее - 30 января 1931 года. Все они в числе без малого 300 человек духовенства, монашествующих и мирян Великолукского викариатства, проходили по сфабрикованному делу, так называемой церковно-монархической контреволюционной организации «Усиление христианского движения».

После ареста сестер обители в 1931 году помещения монастыря заняла Школа крестьянской молодежи, которая просуществовала до начала Великой Отечественной войны.

В 1945 году на территории Вербиловского монастыря был открыт детский дом. Покровская церковь была разобрана в 1948 году. Из ее бревен построили новое одноэтажное здание, в котором разместились групповые комнаты, швейная мастерская для девочек и актовый зал, а также здание мастерской для мальчиков.

После войны, в 1945 году верующие с.Вербилово Пустошкинского района обращались в исполком Великолукского облсовета с ходатайством об открытии недействующего Покровского храма, однако их заявление было отклонено решением исполкома облсовета от 11 ноября 1948 года.

В 1964 года на базе детского дома была открыта областная психоневрологическая больница, а в 1985 году появился наркологический диспансер. Последней помещения монастыря занимала больница социальной помощи, открытая в 1993 году.

30 декабря 2017 года, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, настоятель храма святителя Николая села Матюшкино иерей Сергий Дудин отслужил первый молебен в домовом храме, обустроенном в уцелевшем корпусе, возрождаемого Свято-Покровского Вербиловского монастыря.

24 февраля 2018 года, в субботу первой седмицы Великого поста, в домовом храме Вербиловского монастыря была совершена литургия святителя Иоанна Златоуста, первая с 1931 года. Богослужение по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия возглавил настоятель храма святителя Николая cела Матюшкино иерей Сергий Дудин.

Теги: #пустошкинский район #монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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