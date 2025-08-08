Происшествия

Два великолучанина похитили 20 тысяч рублей со счета уснувшего именинника

Двух жителей города Великие Луки подозревают в совершении кражи денежных средств с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что 21 мая потерпевший пригласил к себе в гости двух молодых людей, один из которых являлся сыном его соседа по гаражу, отметить свой день рождения. В ходе распития спиртного мужчина уснул, а молодые люди, воспользовавшись этим, при помощи мобильного телефона и банковской карты, оставленных на видном месте, перевели со счета потерпевшего 20 000 рублей на свои банковские счета, после чего покинули квартиру.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет.