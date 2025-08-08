Происшествия

Пскович получил условный срок за приобретение наркотиков

В городе Пскове наказали мужчину за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

С учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств суд установил, что житель Пскова незаконно приобрел, заказав и заплатив посредством мессенджера за наркотическое средство массой 1,65 г с целью личного употребления, забрал на участке местности, расположенном в лесополосе в районе деревни Новая Псковского района.

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного перегона «Любятово-Черняковицы» 267 км города Пскова.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.