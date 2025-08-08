Происшествия

Более миллиона рублей потеряли жители Псковской области из-за мошенников

Более миллиона рублей прибрали к рукам неизвестные злоумышленники, введя в заблуждение ряд жителей Пскова, Великих Лук и Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись собеседникам сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций. И под предлогами якобы необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления на граждан кредитов и перевода денег на «безопасные счета» завладели их сбережениями. Кроме того, действуя под видом менеджеров, аферисты предлагали доверчивым людям и дополнительный заработок на интернет-платформах.

В итоге потерпевшие, доверившись этим «доброжелателям», лишились в общей сложности более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.