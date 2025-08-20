Происшествия

Рост смертности на водоемах отмечен в Псковской области — МЧС

В Псковской области увеличивается число случаев гибели людей на водных объектах. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

Согласно данным Юрия Покатова, с начала года на территории региона зафиксировано значительное число трагических инцидентов на воде: «У нас отмечается рост гибели людей на водных объектах, с начала года на текущий момент погибли 22 человека, в летний период порядка четырех человек. Однако за прошлый год на эту дату погибло всего 10 человек. Хочу отметить, что в период похолодания, когда отмечалась устойчивая холодная погода (май, июнь), гибели людей не было, когда погода стала теплая, вода прогрелась, гибель опять возросла. Основная причина гибели в зимний период — рыбаки-любители, выходящие на лед при запрете. Они выходили рано утром, когда лед держит, а при возвращении к берегу они, не понимая, что лед очень тонкий, проваливались и тонули», — пояснил представитель ведомства.

Помимо статистики, Юрий Покатов обратил особое внимание на необходимость неукоснительного исполнения мер предосторожности: «Напоминаю, что в период действия запрета выход на лед запрещен. Что касается детской смертности, в этом году, к счастью, не зафиксировано ни одного случая гибели детей, в прошлом году зафиксирован один случай и в 2023 году четыре случая. В том числе один случай, когда два ребенка погибли одновременно».

Специалист также отдельно прокомментировал ситуацию с авариями маломерных судов: «Что касается аварийности маломерных судов, то с 2023 по 2025 год у нас происходит, как правило, одна авария, в этом году тоже одна авария, в результате которой происходит гибель человека. Как правило, это опрокидывание маломерного судна. Как правило, это суда, не подлежащие регистрации, то есть люди, как правило, не имеют навыков управления судном, не регистрируют их, поэтому происходит такая ситуация», — добавил Юрий Покатов.