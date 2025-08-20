Происшествия

Рыбак обнаружил утопленника в реке Ловать в Великих Луках

Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории реки Ловать в Великих Луках тела 43-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по региону.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, 25 августа во время рыбалки в акватории реки Ловать местный житель обнаружил тело мужчины с признаками утопления.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Следственное управление напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Ежегодно во время купального сезона происходят несчастные случаи на воде. Основной причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности.