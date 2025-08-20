Происшествия

Дело о совершенном более 30 лет назад тройном убийстве в Пскове могут рассмотреть без подсудимого

Псковский областной суд принял к производству уголовное дело в отношении жителя Пыталово, находящегося в международном розыске, обвиняемого в совершении тройного убийства более 30 лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По делу назначено предварительное слушание для разрешения вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие подсудимого.

В ходе расследования уголовного дела установили, что в вечернее время 10 января 1996 года обвиняемый, находясь в машине потерпевшего, выстрелил из пистолета марки «ТТ» в голову. Затем поместил тело убитого в багажник и произвел еще два выстрела в голову мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

После убийства своего знакомого обвиняемый, понимая, что о совершенном преступлении узнают их общие друзья, которые в этот момент подъехали к машине потерпевшего и не обнаружили его, вступил в преступный сговор с другим лицом. Впоследствии (в 1996 году) этот человек был найден убитым на территории Латвийской Республики. Злоумышленники, реализуя преступный умысел, выстрелили из пистолета марки «ТТ» в голову 16-летней девушки и в живот мужчине. От действий обвиняемых потерпевшие погибли.