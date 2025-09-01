Происшествия

Утопившему свою жертву великолучанину продлили срок содержания под стражей

Великолучанину, убившему и утопившему свою жертву, продлили срок содержания под стражей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года мужчина находился совместно со своей знакомой на берегу озера Жеребенец в Невельском районе, где в ходе возникшего между ними конфликта избил женщину деревянной палкой, молотком и колюще-режущим предметом по голове, лицу и телу.

Смотрите также Стало известно, как великолучанин убил свою знакомую

От полученных телесных повреждений жертва скончалась на месте происшествия.

Смотрите также Великолучанин убил свою знакомую и сбросил ее тело в озеро

Вернувшись на следующий день на место совершения преступления, мужчина привязал к телу погибшей мешок, наполненный кирпичами, и утопил тело в озере.

Смотрите также Забившего молотком и утопившего свою жертву великолучанина будут судить

Суд продлил срок содержания подсудимого под стражей на 6 месяцев и назначил предварительное слушание для разрешения ходатайства стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей.