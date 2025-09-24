Происшествия

Несовершеннолетний острович, убивший знакомого в лесополосе, останется под стражей

Избранная мера пресечения в отношении несовершеннолетнего жителя Острова, убившего знакомого в лесополосе, оставлена без изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот: СУ СК РФ по Псковской области

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Островского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего жителя Острова, которого обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Постановление оставлено без изменения.

Как следует из представленных материалов, 13 сентября в лесополосе, прилегающей к одной из деревень Островского района, был обнаружен труп 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления в порядке статей 91-92 УПК РФ задержан несовершеннолетний житель города Острова, от которого поступила явка с повинной. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, арестовал обвиняемого, в избрании домашнего ареста стороне защиты отказал.