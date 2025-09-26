Происшествия

По делу о гибели работника Псковского электромашиностроительного завода вынесли обвинительный приговор

Псковской городской суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника испытательного центра АО «Псковский электромашиностроительный завод» за нарушение требований охраны труда (часть 2 статьи 143 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Установлено, что подсудимый, являясь лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению требований и правил охраны труда и техники безопасности, грубо нарушил их, допустив работника к единоличной транспортировке оборудования и испытываемых изделий (электромагнитов) на ручной тележке, при этом не выявив у последнего признаков алкогольного опьянения.

Смотрите также Стало известно, какие правила нарушил попавший под суд начальник испытательного центра псковского завода

В результате изделие массой более 100 килограмм обрушилось на данного работника, тем самым причинив телесные повреждения, повлекшие его смерть.

Смотрите также Работник Псковского электромашиностроительного завода умер на рабочем месте

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. С учетом данных о личности осужденного, суд пришел к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества, установив осужденному испытательный срок - 1 год, в течение которого он будет находиться под контролем соответствующей службы исполнения наказания.