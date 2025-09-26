По делу о гибели работника Псковского электромашиностроительного завода вынесли обвинительный приговор

Псковской городской суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника испытательного центра АО «Псковский электромашиностроительный завод» за нарушение требований охраны труда (часть 2 статьи 143 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
Установлено, что подсудимый, являясь лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению требований и правил охраны труда и техники безопасности, грубо нарушил их, допустив работника к единоличной транспортировке оборудования и испытываемых изделий (электромагнитов) на ручной тележке, при этом не выявив у последнего признаков алкогольного опьянения.
В результате изделие массой более 100 килограмм обрушилось на данного работника, тем самым причинив телесные повреждения, повлекшие его смерть.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. С учетом данных о личности осужденного, суд пришел к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества, установив осужденному испытательный срок - 1 год, в течение которого он будет находиться под контролем соответствующей службы исполнения наказания.