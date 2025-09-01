Псковcкая обл.
Происшествия

Стало известно, какие правила нарушил попавший под суд начальник испытательного центра псковского завода 

16.09.2025 16:33|ПсковКомментариев: 0

Начальник испытательного цеха Псковского электромашиностроительного завода обвиняется в том, что в нарушение требований охраны труда и правил техники безопасности допустил испытателя электрических машин к единоличной транспортировке оборудования на 
ручной тележке, что привело к смерти сотрудника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. 

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, утром 14 января начальник испытательного цеха в нарушение требований охраны труда и правил техники безопасности допустил испытателя электрических машин к единоличной транспортировке оборудования на
ручной тележке. В результате этого на сотрудника упала металлическая конструкция, что стало причиной его гибели.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей
