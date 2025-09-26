Происшествия

В Великолукском районе продолжаются поиски пропавшего Игоря Баринова

Поисковики продолжают розыск пропавшего 63-летнего Игоря Баринова, пропавшего в садовом некоммерческом товариществе «Борок» Великолукского района, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: «След» / «ВКонтакте»

«Пешими волонтерами отработана вся территория СНТ Борок. Облетали близлежащие поля и болота. По камерам, которых достаточно много в СНТ, пропавший не покидал территорию товарищества. А мимо камер останется лишь вода. Позавчера погружался дайвер, вчера был водолаз от МЧС. Но этого не достаточно. Нужно более детально обследовать дно. На сегодня у нас была договоренность проверить дно эхолотом, но в последний момент не получилось и это мероприятие перенесено на среду», - сообщили поисковики.

Ранее поисковики просили местных жителей осмотреть свои участки.