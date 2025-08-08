Происшествия

Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста Льва Шлосберга*

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*, оставив его без изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

6 августа Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Льву Шлосбергу* по 8 октября включительно. Постановление обжаловано защитником в областном суде.

В апелляционной жалобе адвокат просил заменить домашний арест на запрет определенных действий. Псковский областной суд изучил материалы дела, доводы жалобы и пришел к выводу, что мера пресечения в виде домашнего ареста продлена законно и обоснованно, отказал адвокату в удовлетворении жалобы. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Обвиняемый останется под домашним арестом по 8 октября включительно.

Смотрите также Льву Шлосбергу* продлили домашний арест

* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.