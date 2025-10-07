Происшествия

В жилом доме в Бежаницах загорелась сажа в дымоходе

Возгорание сажи в дымоходе произошло в жилом доме на улице Зеленой в Бежаницах 16 октября, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Пожарные прибыли на место в 18:28 и предотвратили распространение огня. Для ликвидации возгорания привлекли четверых специалистов и две единицы техники.

А на улице Никандровой в Красногорске в этот день горело бесхозное строение, о пожаре сообщили в 22:19. Причиной стало короткое замыкание на вводе в постройку. В результате оперативных действий огнеборцев удалось спасти здание от полного уничтожения. Для тушения задействовали пять специалистов и две единицы техники.