Происшествия

Псковские полицейские помогли эвакуировать пенсионерку и собаку при пожаре на улице Советской

Псковские полицейские организовали эвакуацию жильцов многоквартирного дома на улице Советской, в котором произошел пожар 26 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Помимо этого, была спасена собака.

Фото и видео здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Днём в жилом многоквартирном доме в Пскове произошло задымление в квартире на втором этаже. Быстро среагировавшие сотрудники полиции оказали неотложную помощь жильцам дома и предотвратили возможные трагические последствия.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову в составе инспектора взвода №2 ОР ДПС капитана полиции Алексея Смирнова и инспектора этого же взвода лейтенанта полиции Дмитрия Смирнова, находившихся на маршруте патрулирования. К ним вскоре присоединился и наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Николаева, лейтенанта полиции Владимира Иванова и младшего сержанта полиции Алексея Фоминова.

По прибытии полицейские обнаружили, что из окон квартиры на втором этаже вырывается дым. Зайдя в подъезд, они увидели, что дым быстро распространяется по лестничной клетке. Инспекторы поднялись к квартире, где предположительно начался пожар, и стали стучать в дверь - но ответа не последовало. Вскрыть дверь самостоятельно не представлялось возможным.

В этот момент на место прибыли сотрудники МЧС России с необходимым оборудованием для аварийного вскрытия. Тем временем полицейские начали эвакуацию других жильцов дома. Учитывая, что дым поднимался выше, они поднялись на третий этаж и помогли пожилой женщине, чья квартира уже начала заполняться дымом, безопасно покинуть помещение.

В квартире находилась домашнее животное пенсионерки - собака, которую она не могла нести самостоятельно. Капитан полиции Алексей Смирнов на руках вынес напуганного питомца из задымлённого подъезда, обеспечив ему безопасность и успокоив хозяйку.

В последующем, для обеспечения безопасности граждан и беспрепятственной работы экстренных служб полицейские временно перекрыли проезжую часть улицы Советской.