Происшествия

Псковские пожарные спасли ребёнка и женщину из пожара в квартире

Пожар в квартире жилого дома произошёл на улице Советской в Пскове сегодня, 26 октября. Пожарным удалось спасти из пожара пятилетнюю девочку и бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Видео: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 12:50. Оперативно прибывшими пожарными было ликвидировано возгорание вещевой обстановки на площади 4 квадратных метра в комнате на втором этаже.

Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Причину происшествия предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

К ликвидации привлекались 12 специалистов МЧС России и 4 единицы техники.