Происшествия

Псковский суд оставил в силе арест мужчины за участие в экстремистской деятельности

Псковский областной суд оставил без изменения постановление Псковского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ранее городской суд удовлетворил ходатайство СУ СК РФ по Псковской области в отношении гражданина Осипова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 декабря включительно.

В апелляционной жалобе адвокат просила заменить избранную обвиняемому меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества.