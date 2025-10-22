Псковcкая обл.
Происшествия

Псковский суд оставил в силе арест мужчины за участие в экстремистской деятельности

01.11.2025 12:18|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной суд оставил без изменения постановление Псковского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Ранее городской суд удовлетворил ходатайство СУ СК РФ по Псковской области в отношении гражданина Осипова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 декабря включительно.

В апелляционной жалобе адвокат просила заменить избранную обвиняемому меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 228 человек
