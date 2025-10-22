Происшествия

Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина

Полицейские начали проверку по факту гибели шпица после падения из окна в деревне Родина Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники управления МВД России по Псковской области выявили публикацию, на которой запечатлен факт жестокого обращения с животным. Полицейские незамедлительно назначили проверку и установили личность гражданина, запечатлённого на видео. Им оказался 24-летний пскович», - сообщили в УМВД.

Также полицейские установили, что между мужчиной и его супругой возник конфликт, в ходе которого пскович выбросил животное из окна четвёртого этажа. От полученных травм собака погибла.

По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.