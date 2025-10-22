Происшествия

Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина

Погибших от рук человека животных вспоминают в мире 6 ноября

Напомним, по инициативе ряда зоозащитных организаций 6 ноября был учреждён неофициальный праздник, а точнее — день памяти. Он получил название Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

«Сегодня ночью нелюди из первого подъезда Владимирской, 10 выбросили из окна 4 этажа собаку. Нет слов, всё можете сами увидеть на видео. Остаётся надеяться, что эти звери понесут наказание по всей строгости закона!» - написали в группе.

Видео: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»

Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина ночью 6 ноября, сообщается в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

В опросе приняло участие 141 человек

В опросе приняло участие 141 человек

Мне все равно.

Меня все устраивает, зачем что-то менять?

Нужно еще и для родителей каникулы ввести, пусть семьи проведут время вместе.

Нет, дети должны отдыхать, не даром эти каникулы введены.

Надо ли сокращать школьные летние каникулы?

Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина

Девушка избивала собаку на глазах у подруги в Псковском районе

Убийцу пса Мухтара в Псковской области отправят на принудительное лечение

Второй фигурант дела об избиении щенка Катыша в Порховском районе отправится на исправительные работы

По факту жестокого обращения с животными в многоэтажке на Запсковье возбудили дело

Псковский психолог о собирателях животных: Жизнь в грязи и антисанитарии может говорить о психическом расстройстве

Трупы котов из квартиры псковички на проспекте Энтузиастов переданы в ветклинику

Фигурант уголовного дела об издевательствах над собакой в Пскове трижды судим

Изрезанная в Пскове собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела

Участвовавшие в издевательствах над собакой в Пскове молодые люди находятся в отделении полиции

Полицией установлены мучители собаки в районе «Электрона» в Пскове

Зоозащитники обвинили хозяев в издевательствах над собакой за псковским «Электроном»

По факту издевательства над собакой в районе «Электрона» в Пскове возбудили дело

Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове

Двух новорожденных котят выбросили на дорогу в псковской Черехе

Избившего щенка Катыша мужчину порховский суд приговорил к исправительным работам

Истощенную собаку Алису изъяли у недобросовестных хозяев псковские зоозащитники

Кота подстрелили в псковском микрорайоне Шабаново

Психически нездоровый пскович совершил жертвоприношение таксы

Животных держат в плену и без должного ухода в великолукской квартире

По факту жестокого убийства собаки по кличке Мухтар в Гдове возбудили уголовное дело

В Порхове мужчина предстанет перед судом за нанесение увечий щенку Катышу

Невельчанку отправили на принудительное лечение за жесткое обращение с животными

Котов выбрасывают с девятого этажа в Пскове

Уголовное дело возбудили по факту избиения щенка в Порховском районе

Забитый живодёром щенок в Порховском районе отказывается от еды и слепнет

Щенка пытались забить о землю в порховском селе, а после выбросили в помойку. ВИДЕО

Неизвестный подстрелил кошку Креветку в гдовском селе

Любимую кошку псковской семьи скинули с пятого этажа

Уголовное дело возбудили из-за повешенных собак в невельской деревне

Массовое убийство собак произошло в Псковской области

Нет зверя страшнее: самые громкие случаи насилия над животными в Пскове и области

Из-за жестокости к животным в Псковской области за год завели шесть уголовных дел

Дело об убийстве сфинкса в Пскове прекратили в связи с примирением супругов

Полиция проводит проверку по факту гибели собаки в Новоржевском районе

Интерактив: Собачий киллер

Псковича будут судить за убийство сфинкса

Пожилая псковичка избила и оставила умирать своего кота в подъезде. ФОТО

К проверке по факту обнаружения мертвых собак в Псковском районе подключилась ветслужба

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с обнаружением мертвых собак под Псковом

Десять мёртвых собак и шприцы нашли в канаве под Псковом. ФОТО

Выводок щенков в Пскове выбросили на свалку

Полиция занялась поисками стрелка, ранившего кота в Писковичах

Неизвестный прострелил позвоночник коту в Писковичах. ФОТО

Десять щенков в мешке из-под сахара выкинули на остановке под Псковом

Выжившего после падения из гнезда аиста застрелили в Гдовском районе

Полиция проводит проверку по факту отстрела кошек в Новоржеве

«Обиженный жизнью» пенсионер отстреливает кошек в Новоржеве

Пскович предстанет перед судом за убийство собаки

Причину смерти псковской кошки Пушинки устанавливают петербургские ветеринары

Век зоосадизма

Порховский суд отправил в колонию 26-летнего убийцу трёх щенков

Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово

Полиция проводит проверку по факту сообщений об убийстве собаки в Пыталово

«Берет котят на Avito и ест их»: великолукские зооволонтеры подозревают мужчину в убийстве питомцев

Мужчина застрелил соседского пса в Псковской области

Великолукскому живодёру планируют вынести приговор в ноябре

В Острове устанавливают причину гибели собаки в зооприюте

В островском приюте для собак украли инвентарь, корм и убили пса

Избитого и выкинутого на свалку щенка пытаются спасти в Псковской области

Выбросившему кота с пятого этажа великолучанину грозит до пяти лет колонии

Лебединая песня

Неизвестные стреляли по стае лебедей на великолукском пруду

«Навешала на шею кирпичей»: собаку утопили в бочке в Себежском районе

Опочанин грозился застрелить приютскую собаку из-за ее «испорченности»

Прокуратура направила в полицию информацию о повешенных на пуповину котятах в Новосокольниках

В Новосокольниках неизвестный связал котят пуповиной и оставил висеть на дереве

«В пакете лежит мертвая кошка»: в соцсетях появилось видео с псковским живодером

Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове

Пскович-живодер выбил глаз кошке перед ее умерщвлением

В Пскове живодер несколько раз скинул кошку в мусоропровод

В Псковском районе агрессивный пес чуть не загрыз собаку, с которой гулял ребенок

Порховский убийца щенков предстанет перед судом

Неизвестный расстрелял нескольких котов в Пустошке

Великолучанин выбросил кота из окна пятого этажа и добил его ногами

В Гдовском районе прекратили уголовное дело по факту убийства собак

Живодеры разрисовали собаку в Пскове

Неизвестные в Острове выбросили новорожденных щенков в завязанном пакете

Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике

Журавля с простреленными ногами заметили под Псковом

Неизвестный убил собаку в микрорайоне Псковкирпич

Локнянская полиция начала проверку после публикации в СМИ фотографии повешенной собаки

Неизвестные повесили собаку в локнянской деревне

Убийца щенков в Порхове стал фигурантом уголовного дела

Прокуратура организовала проверку по факту убийства животных в Порхове

Щенков выбросили из окна пятиэтажки на детскую площадку в Порхове

Пакет с живыми котятами выбросили в мусорный бак в Пскове

Убийца собак в Гдовском районе оказался госохотинспектором

Полиция нашла подозреваемого в убийстве собак в Гдовском районе

Псковичка выкинула собаку у ворот зооприюта после ссоры с мужем

Прокурор Псковской области прокомментировал расстрел собак в Гдовском районе

Уголовное дело возбудили в Гдовском районе по факту убийства трех собак

В Пскове нашлись хозяева прикованной к стене сарая собаки

Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе

Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе

В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе

Псковичи в соцсетях обсуждают судьбу прикованной в сарае собаки

Неизвестный расстрелял в Гдовском районе трех собак

Расстрелом уток ради развлечения возмущены жители Пустошкинского района

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове

Неизвестные выкинули собаку и семь щенков на Октябрьском проспекте в Пскове

В Псковской области пытались утопить в болоте семь щенков

В Пскове прокуратура проводит проверку по сообщению о доставке в приют котов в мешках

«Цеплялись за жизнь из последних сил»: в псковский зооприют привезли 15 котов в мешках

Новоржевец неделю держал собак в сарае без воды и еды

Овчарку, запертую на балконе, приютили зоозащитники

В Палкино полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой

Генпрокуратуру просят проверить соблюдение закона о защите животных в регионах

В Невельском районе продолжается расследование убийства собаки

Расправившийся с псом своей соседки невельчанин заявил о случайном убийстве

Михаил Ведерников уверен, что дело убитого пса Пифа будет доведено до суда

Собачья жизнь - собачьи законы

Хозяйка убитого пса Пифа расплакалась, узнав о возбуждении уголовного дела

Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе

Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки

Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными

Фотофакт: В Пскове жестоко убили бобра. 18+

Хозяйке убитой в Невельском районе собаки вновь отказали в возбуждении уголовного дела

Полиция проведет проверку по факту травмирования собаки в Псковском районе

Неизвестные подстрелили дробью собаку в Псковском районе

Убийство собаки в Невельском районе остается на контроле - Ведерников

Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в Сигово

Областная прокуратура проведет проверку по факту убийства собаки в Невельском районе

Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе

В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными

Александр Козловский проконтролирует расследование гибели собаки в Великих Луках

Скандал в «Зоозащите»: бывшие соратники обвиняют руководство в массовом усыплении собак