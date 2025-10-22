Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина ночью 6 ноября, сообщается в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».
Видео: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»
«Сегодня ночью нелюди из первого подъезда Владимирской, 10 выбросили из окна 4 этажа собаку. Нет слов, всё можете сами увидеть на видео. Остаётся надеяться, что эти звери понесут наказание по всей строгости закона!» - написали в группе.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, по инициативе ряда зоозащитных организаций 6 ноября был учреждён неофициальный праздник, а точнее — день памяти. Он получил название Международный день памяти животных, погибших от рук человека.