Двоих мужчин заключили под стражу за рубку леса в Опочецком округе

Двоих мужчин заключили под стражу за рубку леса в Опочецком округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Изображение создано с помощью нейросети

Опочецкий районный суд удовлетворил ходатайства следователей СО МО МВД России «Опочецкий» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.

Органы предварительного следствия установили, что в период с 13 марта по 15 мая на территории КУ «Опочецкое лесничество» обвиняемые совершили незаконную рубку лесных насаждений до степени прекращения роста деревьев пород: ель, сосна, общим объемом более 260 куб.м., стоимостью более 10 500 000 рублей.

В результате совершенного преступления лесному фонду Российской Федерации причинен особо крупный материальный ущерб.