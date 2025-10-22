Происшествия

Причиной смертельного пожара в Пушкиногорском округе могло стать неосторожное курение

Возгорание в жилом доме произошло в деревне Астахново Пушкиногорского муниципального округа 9 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании в 10:11. В спальне огонь повредил стену, вещевую обстановку. Также сгорел диван. При ликвидации обнаружена погибшей женщина. По данным МЧС, ей было 49 лет.

Предположительно, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Жилой дом огнеборцами спасен. Привлекались восемь специалистов и две единицы техники.

Напомним, следователи проводят проверку по сообщению о гибели женщины при пожаре.