Поджегшую автомобиль МВД в Пскове девушку освободили от наказания

Девушку, которая подожгла автомобиль МВД в Пскове, освободили от отбывания наказания, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото из материалов уголовного дела

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 19-летней гражданки Сергеевой, осужденной за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении.

Согласно приговору Псковского городского суда от 27 августа, Сергеева признана виновной и осуждена за то, что 18 декабря 2024 года, находясь в Пскове, посредством переписки через мессенджер Telegram с неустановленным лицом она вступила в преступный сговор, направленный на совершение поджога служебного автомобиля МВД РФ. Далее по указанию неустановленного лица она приобрела канистру с бензином, зажигалку и вблизи отдела полиции №2 Пскова осуществила этот план, снимая все на мобильный телефон и демонстрируя в сети «Интернет».

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского городского суда изменен. С учетом фактического отбытия Сергеевой наказания в период нахождения под стражей и запрета определенных действий, осужденная от отбывания наказания освобождена.