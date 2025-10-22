Происшествия

Псковичка опубликовала интимные кадры со скрытых камер квартиры бывшего мужа и заплатит 70 тысяч моральной компенсации

Бывшая жена опубликовала интимные кадры со скрытых камер квартиры мужа, а после заплатила 70 тысяч компенсации морального вреда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП Псковской области.

Изображение: Шедеврум

Всё началось с обычного визита в гости. В Пскове девушка пришла вечером к своему знакомому, чтобы отдохнуть и поболтать. Она даже не подозревала, что в квартире установлены камеры видеонаблюдения, а их объективы фиксируют всё происходящее.

Через некоторое время в соцсетях и одном популярном мессенджере появились откровенные кадры, сделанные без ведома девушки. Фотографии сопровождались язвительными комментариями и намёками на профессию потерпевшей.

Автором снимков оказалась бывшая супруга владельца жилья. Сопроводив кадры ироничными подписями, она публично вторглась в частную жизнь другой женщины, затронув её честь и достоинство.

Пострадавшая решила не молчать. Она обратилась в суд, потребовав признать факт нарушения права на частную жизнь и компенсировать моральный вред. Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, суд признал 33-летнюю женщину виновной в причинении морального вреда.

В отделение судебных приставов города Пскова №2 на исполнение поступило исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Женщина решила прийти на личный приём в структурное подразделение, чтобы узнать, какие последствия её ждут в случае неуплаты в добровольный срок. Судебный пристав-исполнитель объяснил, что в случае уклонения от возложенных судом обязательств, в отношении нее будет применен комплекс мер принудительного взыскания — в том числе арест и последующая реализация принадлежащего ей имущества.

Должница приехала на приём на собственном автомобиле. Cотрудник органа принудительного исполнения объяснил, что в случае неуплаты транспортное средство будет арестовано и выставлено на торги. Оценив возможные последствия, женщина прямо на приёме решила оплатить задолженность полностью.