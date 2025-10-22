Происшествия

Великолукский суд рассматривает дело о разбое и покушении на убийство 20-летней давности

В Великолукский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя Великолукского района, обвиняемого в совершении более 20 лет назад покушения на убийство трех лиц, организованной группой, сопряженное с разбоем, а также в совершении еще ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных в гражданском обороте предметов и веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Органом предварительного следствия мужчине предъявлено обвинение в том, что 27 апреля 2001 года он в составе организованной преступной группы с иными лицами, используя похищенные транспортные средства и огнестрельное оружие, совершил нападение на работников Великолукской дистанции Октябрьской железной дороги, перевозящих на грузовом автомобиле крупную сумму денежных средств в виде инкассации, являющихся заработной платой работников вышеуказанной организации.

В процессе нападения один из участников преступной группы преградил движение грузовому автомобилю с легковым автомобилем, далее обвиняемый и иное лицо с целью убийства начали стрельбу в находящихся в кабине грузового автомобиля водителя и пассажиров, причинив троим потерпевшим огнестрельные ранения.

Довести преступление до конца обвиняемый не смог, так как в ходе нападения по неосторожности ранил соучастника преступления. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, охранник, находившийся в грузовике, произвел ответные выстрелы из своего служебного пистолета в сторону нападавших, после чего потерпевшие уехали с места преступления.

Кроме того, великолучанин обвиняется в незаконном приобретении и хранении по месту жительства взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также наркотического средства в значительном размере.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.