Происшествия

Жилой дом горел в порховской деревне Уда

Возгорание жилого дома произошло в деревне Уда Порховского муниципального округа 23 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 12:13. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в здание. Жилой дом спасли. Возгорание ликвидировали три специалиста МЧС России и одна единица техники.

Затем, в 17:15, поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Соколово Печорского муниципального округа. В ванной комнате огонь повредил стены, закопчено имущество. Причиной, предположительно, стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.