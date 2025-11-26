Происшествия

Жителя Стругокрасненского района задержали за сексуальное насилие над несовершеннолетним

Стругокрасненский районный суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ходатайство органов предварительного расследования обосновано тем, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое может быть назначено исключительно в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По мнению следователя, обвиняемый представляет существенную угрозу для общества, кроме того, оставаясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также под тяжестью обвинения может скрыться от предварительного следствия или суда.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.