Происшествия

Следователи дважды выезжали на смертельные пожары в Великих Луках

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в городе Великие Луки поступили сообщения о возгораниях в квартирах многоквартирных домов, в которых погибли два человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по региону.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По данным фактам следственными органами проводятся процессуальные проверки. В обоих случаях причинами возгораний явилось неосторожное обращение с источниками открытого огня.

«На территории Псковской области с наступлением холодов участились случаи гибели людей в результате бытовых пожаров. По каждому подобному факту следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний», - отметили в ведомстве.

Как правило, продолжили следователи, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания. В связи с этим следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.

Следственное управление обращает внимание на необходимость более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях: «Не оставляйте их без присмотра взрослых лиц. Проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте о правилах противопожарной безопасности, выучите с ними телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара, сформируйте у детей чувство опасности огня».