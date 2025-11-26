Следователи дважды выезжали на смертельные пожары в Великих Луках

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в городе Великие Луки поступили сообщения о возгораниях в квартирах многоквартирных домов, в которых погибли два человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по региону.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
По данным фактам следственными органами проводятся процессуальные проверки. В обоих случаях причинами возгораний явилось неосторожное обращение с источниками открытого огня.
Как правило, продолжили следователи, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания. В связи с этим следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.
Следственное управление обращает внимание на необходимость более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях: «Не оставляйте их без присмотра взрослых лиц. Проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте о правилах противопожарной безопасности, выучите с ними телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара, сформируйте у детей чувство опасности огня».