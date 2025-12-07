Происшествия

В Стругокрасненском округе продолжаются поиски пенсионера с инвалидностью по слуху

79-летний Николай Курносов пропал в деревне Гора Каменка Стругокрасненского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району. С 29 марта 2025 года местонахождение пенсионера неизвестно.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, имеет инвалидность по слуху, на момент ухода использовал слуховой аппарат. Был одет в темно-коричневую дублёнку, чёрную шапку-ушанку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Курносова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.