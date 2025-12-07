Происшествия

Жилой дом горел в порховской деревне Пруссы

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали возгорание жилого дома с пристройкой под одной кровлей общей площадью 89 квадратных метров в деревне Пруссы Порховского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Предположительной причиной стало короткое замыкание внутри строения.

Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и три единицы техники. Жилой дом спасен.