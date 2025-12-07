Происшествия

Появилось видео задержания 21-летней великолучанки за попытку диверсии

Видео задержания жительницы Великих Лук, девушки 2004 года рождения, обвиняемой в покушении на диверсию, предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Скриншот и видео: УФСБ России по Псковской области

Напомним, девушку заключили под стражу до 14 февраля 2026 года включительно.

По версии следствия, обвиняемая по предложению неустановленного лица в Telegram пришла 10 декабря к шкафу управления электрообогрева стрелочных переводов в Великолукском округе, относящемуся к объекту транспортной инфраструктуры – железнодорожному полотну станции «Великие Луки», где, имея при себе горючую жидкость, спички и отвертку, попыталась вскрыть шкаф, чтобы поджечь его.

Довести свой преступный умысел до конца не смогла, так как ее задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.