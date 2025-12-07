Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа в «Россети Северо-Запад»
Господин Рейтингомер
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
в «СтругановЪ»
Новогодний корпоратив
До нового года не трогать!
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Почему такие желтые?
Тридцать мастеров и одна ёлка
ESG-активность на Некрасова
РКО и эквайринг в ПСБ
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
ПЛН-25: Вихри двадцатых
Дорогу педагогу
 
 
 
ещё Происшествия 07.12.2025 12:460 Псковские инспекторы ППС вынесли из огня женщину, которая не могла сама передвигаться 17.12.2025 12:090 Появилось видео задержания 21-летней великолучанки за попытку диверсии 17.12.2025 11:590 Забор на берегу озера Велино в Гдовском округе снесли по требованию прокуратуры 17.12.2025 11:230 Квартира горела на улице Звездной в Пскове 17.12.2025 11:200 Пыталовский суд начал рассматривать дело о покушении на сбыт наркотиков в Латвию 17.12.2025 11:120 Четырех человек эвакуировали при возгорании мусора в Острове
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:564 Нету интернету 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Появилось видео задержания 21-летней великолучанки за попытку диверсии

17.12.2025 12:09|ПсковКомментариев: 0

Видео задержания жительницы Великих Лук, девушки 2004 года рождения, обвиняемой в покушении на диверсию, предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области. 

Скриншот и видео: УФСБ России по Псковской области

Напомним, девушку заключили под стражу до 14 февраля 2026 года включительно. 

По версии следствия, обвиняемая по предложению неустановленного лица в Telegram пришла 10 декабря к шкафу управления электрообогрева стрелочных переводов в Великолукском округе, относящемуся к объекту транспортной инфраструктуры – железнодорожному полотну станции «Великие Луки», где, имея при себе горючую жидкость, спички и отвертку, попыталась вскрыть шкаф, чтобы поджечь его.

Довести свой преступный умысел до конца не смогла, так как ее задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 119 человек
17.12.2025, 12:360 Принять областной бюджет на 2026 год с обновлёнными параметрами рекомендовал профильный комитет Собрания 17.12.2025, 12:360 Минпромторг предложил распространить маркировку на презервативы и филлеры 17.12.2025, 12:220 Ода зиме: в дни рождественских каникул «Михайловское» приглашает на камерные музыкальные вечера 17.12.2025, 12:200 В лаборатории «Титан-Полимера» ввели в эксплуатацию новое аналитическое оборудование
17.12.2025, 12:190 В Пскове открыли мемориальную доску в честь железнодорожника и воина Михаила Леднева 17.12.2025, 12:090 Появилось видео задержания 21-летней великолучанки за попытку диверсии 17.12.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 17.12.2025, 11:590 Забор на берегу озера Велино в Гдовском округе снесли по требованию прокуратуры
17.12.2025, 11:440 «Дом Советов» с Александром Братчиковым: Каким будет бюджет региона на 2026 год? 17.12.2025, 11:430 «Псковским тепловым сетям» пришлось применять экстренные меры по устранению аварий 17.12.2025, 11:350 МТС укрепила лидерство на рынке pLTE в 2025 году 17.12.2025, 11:230 Квартира горела на улице Звездной в Пскове
17.12.2025, 11:220 Не сдавшие ЕГЭ псковские школьники смогут пройти профподготовку 17.12.2025, 11:200 Пыталовский суд начал рассматривать дело о покушении на сбыт наркотиков в Латвию 17.12.2025, 11:120 Четырех человек эвакуировали при возгорании мусора в Острове 17.12.2025, 11:110 Меры сокращения очереди на квартиры для детей-сирот обсудили в Собрании
17.12.2025, 11:060 За попытку диверсии 21-летняя великолучанка заключена под стражу 17.12.2025, 11:050 Пенсионерка скончалась при возгорании бани в великолукской деревне Малахово 17.12.2025, 11:030 В Пскове водитель Mitsubishi сбил велосипедиста 17.12.2025, 11:020 Женщина погибла при пожаре в Печорах из-за неосторожного курения
17.12.2025, 10:590 Освещение на двух пешеходных переходах появилось в Пыталово после суда 17.12.2025, 10:560 Автомобиль Great Wall горел в Пскове 17.12.2025, 10:550 Государственные и региональные награды вручил губернатор жителям Псковской области 17.12.2025, 10:520 Изменения в бюджет текущего года поддержал профильный комитет Собрания
17.12.2025, 10:470 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом жителей новгородского поселка Хвойная 17.12.2025, 10:420 Светлана Мельникова расскажет о музейных итогах в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 17.12.2025, 10:351 Победителей конкурса «Лучший медицинский работник» наградил псковский губернатор 17.12.2025, 10:290 Доходы бюджета Псковской области увеличились ко второму чтению законопроекта
17.12.2025, 10:230 Выезд в округ Евгения Васильева: активность ТОС, удобные дорожки и да будет свет 17.12.2025, 10:210 Уроженца Павлодара со шрамами на теле разыскивают в Псковской области 17.12.2025, 10:020 Пожарный из Великих Лук стал участником экстремального телепроекта 17.12.2025, 09:500 Юрист рассказала, кому в Псковской области положена 13-я зарплата
17.12.2025, 09:370 Под контролем приставов в Пскове демонтировали незаконную пристройку к квартире 17.12.2025, 09:300 Средний доход курьеров в России ежегодно растет на 15% — исследование 17.12.2025, 09:150 В ГД предложили усилить контроль за повышением цен перед Новым годом 17.12.2025, 09:000 Истории изборских богаделен раскрыли в музее-заповеднике
17.12.2025, 08:400 Алиментщице из Локнянского округа назначили полгода исправительных работ за многократное уклонение от выплат 17.12.2025, 08:200 В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет 17.12.2025, 08:000 У псковичей остался последний день для участия в новогодней акции «С-фитнес» 17.12.2025, 07:300 Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды
17.12.2025, 07:000 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря 16.12.2025, 22:084 В Пскове нашли еще 23 не вписывающихся в правила вывески 16.12.2025, 22:000 Россия ищет пути преодоления кадрового дефицита 16.12.2025, 21:540 В Псковской области проводят плановую переконсервацию приборов радиационного контроля
16.12.2025, 21:401 В Роспатенте зарегистрирован новый региональный бренд - «Псковская улитка» 16.12.2025, 21:200 В Пскове обвиняемому в незаконном доступе к гостайне избран домашний арест 16.12.2025, 21:000 Борис Елкин и депутат Евгений Васильев провели объезд проблемных дворов и объектов в Пскове 16.12.2025, 20:400 Минздрав Псковской области напоминает: диспансеризация — основа здоровья ребенка
16.12.2025, 20:200 По иску прокуратуры жители улицы Каупужа в Пыталово обеспечены водой 16.12.2025, 20:000 Обвиняемому в убийстве из ружья в Плюссе избрали СИЗО, подозреваемой в убийстве ножом — домашний арест 16.12.2025, 19:500 Владимир Папорт озвучил результаты работы ГАИ Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM. ВИДЕО 16.12.2025, 19:400 На участке улицы Максима Горького в Пскове до конца декабря ограничат движение
16.12.2025, 19:200 В Псковской области за год изъяли более 2 тонн животноводческой продукции у пассажиров на границе 16.12.2025, 19:000 Пейзажи Цзоу Кэцзюнь можно увидеть на выставке китайского искусства в Пскове 16.12.2025, 18:400 Гонки по вертикали: суд, бюджет и «нервная стабильность». ВИДЕО 16.12.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Владимиром Папортом
16.12.2025, 18:200 В торговом центре «Акваполис» открылась выставка в честь 15-летия проекта «Миссис Псков» 16.12.2025, 18:170 Псковичи стали лауреатами конкурса «Туристический сувенир» в Петербурге 16.12.2025, 18:090 Интересные факты о лебедях рассказали в музее‑заповеднике «Изборск» 16.12.2025, 18:060 В Пскове подвели итоги фестиваля «Зажигая звёзды»
16.12.2025, 18:010 Суд оставил в силе штраф псковской «управляйке» за ненадлежащее содержание дома на улице Стахановской  16.12.2025, 17:550 Псковский курсант завоевала три золотые медали на соревнованиях по легкой атлетике 16.12.2025, 17:491 Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной 16.12.2025, 17:451 «Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков. ВИДЕО
16.12.2025, 17:450 «Псковские епархиальные ведомости»: как старинный журнал раскрывает тайны Изборска 16.12.2025, 17:430 «Дед Мороз Палыч и Снегурочка Олеговна всегда на связи» признаны лучшими в Пскове 16.12.2025, 17:351 Военные учения продолжаются на полигонах 76-й дивизии 16.12.2025, 17:280 Оливье на Новый год приготовят более 60% россиян — опрос Роспотребнадзора
16.12.2025, 17:230 «Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для Локнянского округа. ВИДЕО 16.12.2025, 17:150 Две школы в Пскове закрыли на карантин из-за ОРВИ 16.12.2025, 17:120 Новая категория проектов ТОС появится в Псковской области 16.12.2025, 17:000 Завод «Титан-Полимер» подтвердил соответствие международным стандартам качества
16.12.2025, 16:590 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 44% 16.12.2025, 16:553 Стала известна локация будущего социального центра «Добродомик» в Пскове 16.12.2025, 16:470 Псковский музей приглашает на работу видеографа и фотографа 16.12.2025, 16:440 Военно-морской флаг подняли на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru