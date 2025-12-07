Происшествия

«Закладчицу» осудили на 5 лет в Пскове

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы региона по части 3 статьи 30, подпунктов «а», «г», части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств), сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в период с 20 марта по 15 апреля 2025 года женщина, действуя в составе организованной группы в качестве курьера-закладчика, забрала из тайника 27,34 г наркотиков и с целью незаконного сбыта разместила их по заранее определенным местам.

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.