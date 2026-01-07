Происшествия

В Пскове выявили жестокое обращение с животными

0

Приют «Лесопилка» в Пскове сообщил в своей группе социальной сети «ВКонтакте» о серьезной ситуации с собаками, находившимися в ужасных условиях у человека, работающего в администрации.

Видео здесь и фото далее: группа социальной сети «ВКонтакте» Зоозащита. Приют «Лесопилка».Псков

По информации зоозащитников, неустановленный человек содержал животных в нечеловеческих условиях, обеспечивая их едой и водой только раз в неделю.

После публикации поста в группе «Жесть» в социальной сети «ВКонтакте», полиция начала расследование. Однако, по данным приюта, владелец животных вывез всех собак и оставил их на трассе, пытаясь скрыть свои действия. В результате этого поступка несколько собак, включая такс и спаниелей, оказались в тяжелом состоянии. Некоторых из них нашли с обмороженными лапами и другими заболеваниями.

 

Приют «Лесопилка» призывает всех неравнодушных людей помочь найти оставшихся собак. Зоозащитники готовы принять животных и обеспечить им необходимую помощь.

В настоящее время волонтеры уже работают над поиском и спасением собак, которых бросили вдоль трассы.

