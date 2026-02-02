Строитель с Луганщины: что известно о задержанном в Псковской области подозреваемом в похищении ребенка из Петербурга

В Петербург из Пскова 2 февраля везут 38-летнего Петра Жилкина. Он - пока единственный подозреваемый в деле об убийстве девятилетнего Павла Тифитулина.

Скрин видео Светланы Мартемьяновой, группа «Лиза Алерт Питер», «ВКонтакте»

Мать рассказала правоохранителям, что девятилетний сын ушел из дома на Красносельском шоссе в Горелово около двух часов дня 30 января. Сказал, что будет кататься с горки на соседней улице. Взрослые и ребенок вроде как не конфликтовали. Мальчик всегда возвращался около пяти.

О Жилкине известно, что родом из города Новодружеск Луганской области. Официально зарегистрирован в поселке Щеглово Всеволожского района. В декабре прошлого года оформился индивидуальным предпринимателем с профилем в строительстве. В России давно, в 2010-х привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон мотоцикла. До Щеглово некоторое время жил в Лодейном Поле. Есть 10-летняя дочь, пишет 47news.ru.

В условленное время ребенок не пришел домой. У бабушки, которая живет на юго-западе Петербурга, не появлялся. Друзья рассказали, что гулять вместе не ходили. Сверстники предположили, что Павел мог оказаться у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Там матери сообщили, что ребенка с похожими приметами видели у ресторана и салона с различными аксессуарами для мобильных телефонов.

К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» - больше 200 человек. Отслеживали биллинг, то есть появление и звонки в районе места исчезновения. За судьбу ребенка переживали пользователи соцсетей. Многие публиковали в комментариях записи камер авторегистраторов и видеонаблюдения, не обязательно относящиеся к делу, но тщательно анализируемые поисковиками.

У матери семеро детей в возрасте от полугода до 12 лет. Павел - третий. Старшие брат и сестра учатся в той же 391-й школе, куда он пошел в сентябре прошлого года в первый класс. Мать с семью детьми с конца 2025-го на учете в органах надзора и профилактики происшествий среди несовершеннолетних.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве. Это не подразумевает самого факта - у следствия в этом случае появляются дополнительные инструменты и полномочия. Да и СК в своем релизе о задержании пишет - «безвестное исчезновение», хотя такой формулировки в статье 105 УК нет. Поиски самого Жилкина были непросты - он ненадолго включал мобильник, а затем перемещался в другую точку.

В целом сотрудникам полиции не составило труда по камерам установить путь ребенка. Сейчас понятно, что около четырех вечера 30 января Павел вышел из гипермаркета на Таллинском шоссе и направился к заведению «Вкусно и точка». После небольшой беседы на парковке ребенок оказался на переднем сиденье Toyota Fortuner. В начале пятого машина тронулась, поехала по Таллинскому шоссе, свернула на Аннинское. Последний раз камеры фиксировали ее движение у деревни Яльгелево Ломоносовского района. От гипермаркета до дома - 18 километров, чуть больше 20 минут на машине.

Toyota Fortuner приехала к дому в Яльгелево около 16:45. К семи у того же здания остановилась Renault Logan: из нее вышли женщина с ребенком, на вид которому около девяти лет. Проводив юного спутника, дама уехала. Через час хозяин Toyota Fortuner сел в машину, а вернулся после полуночи с той же женщиной.

Что это была за дама и где сейчас ребенок, еще предстоит выяснить. В официальном сообщении СК уточняется, что задержанный - последний, с кем контактировал мальчик.