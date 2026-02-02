 
В России и мире

СК возбудил дело после пропажи девятилетнего ребенка в Петербурге

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи девятилетнего мальчика в Красносельском районе Петербурга, ребенка ищут с 30 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.

Ранее городской главк СК сообщил, что 30 января около 14.00 мск девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф.

«Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство - ред.) возбуждено с момента начала поисков мальчика. Это стандартная практика. На данный момент поиск пропавшего продолжается, отрабатываются все версии произошедшего», - сообщил источник РИА Новости.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что 31 января мальчика искали 206 человек добровольцев и местных жителей, 1 февраля поиск вели только опытные поисковики отряда. Сейчас двое добровольцев находятся на отработке автономной задачи в рамках поиска.

«Сейчас распространяем ориентировки в сетях, прозваниваем больницы, ищем информационные свидетельства, активный выезд для отработки приоритетных задач, поиск и изучение записей с камер там, где это возможно», - добавили в региональной пресс-службе отряда.

Источник в экстренных службах отметил, что последний раз пропавшего мальчика зафиксировали камеры видеонаблюдения около торгового комплекса «Лента» на Таллинском шоссе днем 30 января, далее его след обрывается. 

