Устанавливается личность злоумышленника, повредившего памятник солдату Первой мировой войны в Пскове

Устанавливается личность злоумышленника, повредившего памятник солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: УМВД России по Псковской области

«Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову проводят проверку по факту повреждения памятника солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой в Пскове. В настоящее время полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению данного противоправного деяния при помощи камер видеонаблюдения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"», - сказали в полиции.

Всех, кто обладает значимой информацией, просят обратиться в полицию по номерам 102 или 112.

Напомним, у памятника солдату Первой мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове, в очередной раз обломали штык.