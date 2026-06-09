Любовь Трифонова предупредила об активности мошенников в Новоржевском округе

О схеме мошенников, представляющихся сотрудниками администрации Новоржевского муниципального округа предупредила жителей глава Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

«Обратите пожалуйста внимание! Никакие медали администрация округа в настоящее время жителям не раздаёт, никакие выплаты не производит, в администрацию не приглашает. Скорее всего вас пытаются обмануть, даже если представляются сотрудниками администрации. В телефонном режиме не предоставляйте никакие личные данные.

Будьте внимательны и осторожны!» - предупредила Любовь Трифонова.

Она добавила, что в случае необходимости можно позвонить по номеру - 88114321352.