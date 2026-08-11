ПсковГУ реализует новый проект «В гостях у своих: живые сказки»

Началась реализация проекта, который объединит студентов из разных уголков России и мира. Как сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета, в учебном заведении работают и учатся представители 56 российских регионов и десятков стран, среди которых Индия, Иран, Сирия, Сербия, Беларусь и другие. С каждым годом в ПсковГУ становится больше студентов с разным культурным опытом. Данный проект поможет им познакомиться ближе — через народные сказки, традиции и искренние рассказы.
Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета
Серия встреч «Живые сказки» позволит участникам представить культуру своего народа, поделиться личными историями и узнать больше об обычаях друг друга.
Во время первой рабочей встречи участники команды определили формат проекта, распределили зоны ответственности и утвердили первых героев встреч.
«В гостях у своих: живые сказки» — один из семи проектов ПсковГУ по гранту Росмолодежи «вМесте».