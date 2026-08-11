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ПсковГУ реализует новый проект «В гостях у своих: живые сказки»

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Началась реализация проекта, который объединит студентов из разных уголков России и мира. Как сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета, в учебном заведении работают и учатся представители 56 российских регионов и десятков стран, среди которых Индия, Иран, Сирия, Сербия, Беларусь и другие. С каждым годом в ПсковГУ становится больше студентов с разным культурным опытом. Данный проект поможет им познакомиться ближе — через народные сказки, традиции и искренние рассказы.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

Серия встреч «Живые сказки» позволит участникам представить культуру своего народа, поделиться личными историями и узнать больше об обычаях друг друга.

«Мы хотим, чтобы ПсковГУ стал не только местом для учёбы, но и гостиной, где встречаются культуры. Когда студент рассказывает сказку своего народа, он открывает душу, а когда слушает — перестает видеть в другом незнакомца», — отметила наставник проекта Лариса Стрикунова.

Во время первой рабочей встречи участники команды определили формат проекта, распределили зоны ответственности и утвердили первых героев встреч. 

 

«В гостях у своих: живые сказки» — один из семи проектов ПсковГУ по гранту Росмолодежи «вМесте».

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