 
Общество

В Великих Луках могут построить виадук для связи микрорайонов Малышева и Гагарина

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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посетил великолукские предприятия, в частно встретился с сотрудниками предприятий «Мегатрон» и «Импульс». Как сообщил парламентарий в своем канале в мессенджере Мах, одна из самых обсуждаемых тем — строительство виадука, который должен связать микрорайоны Малышева и Гагарина. Проектно-сметная документация на строительство виадука протяженностью 890 метров уже разработана.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

К диалогу присоединились депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Среди вопросов — темы, которые волнуют многих великолучан. Все они войдут в Народную программу партии «Единая Россия».

Тема строительства виадука, который должен связать микрорайоны Малышева и Гагарина, прозвучала на обеих встречах. Как рассказал Александр Козловский, проект для виадука уже разработан, теперь главная задача — найти финансирование для реализации проекта. Это масштабный объект, поэтому необходимо привлечение федеральных средств. Работа в этом направлении ведется.

На встрече с коллективом «Мегатрона» делегация также обсудила вопрос газификации многоквартирных домов. Сотрудники одного из предприятий подняли тему безопасности пешеходов на улице Глинки. Здесь расположены сразу и «Микрон», и «Импульс», ежедневно по улице проходят многие работники. «Люди считают, что на этом участке необходим пешеходный переход. Вопрос требует проработки с ответственными службами», — прокомментировал Александр Козловский.

Также обсудили вопрос расселения ветхого и аварийного жилья. Сейчас в Великих Луках в проработке находятся 40 таких домов, восемь планируется расселить в ближайшие годы. Были и вопросы частного характера.

 
«Такие встречи важны прежде всего возможностью напрямую услышать людей, объяснить, что уже делается по волнующим их темам, и определить вопросы, где требуется дополнительная работа на городском, региональном или федеральном уровне», — заключил Александр Козловский.

 

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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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