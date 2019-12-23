В России и мире

Эксперты рассказали о последствиях удара Ирана по американским базам

Если в ответ на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке США ответят силой, начнется большая война, рассказал «Известиям» академик, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

По его словам, Вашингтону лучше «стерпеть» произошедшее.

«Как ни парадоксально, но это откроет дорогу к переговорам Вашингтона и Тегерана. Иранцы заявили, что с некомпетентным руководством США не хотят, но они могут вести диалог по закрытым каналам связи через Оман, Швейцарию либо через Россию», - указал он.

По мнению других экспертов, в случае войны, союзники Вашингтона в том числе Турция и Израиль не станут вмешиваться.

Однако и американское общество, и Белый дом вряд ли хотят конфликта. Кроме того, президенту США Дональду Трампу не нужна война во время избирательной кампании, уверены специалисты.

В Совете Федерации ситуацию на Ближнем Востоке назвали заложником внутренней политики США, так как именно от нее будет зависеть дальнейшее развитие конфликта.