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В Совете Европы намерены проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу направит запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию. Это решение содержится в протоколе совещания комиссии, его подтвердили РБК в пресс-службе Совета Европы.



Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) — это консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы. В ней участвуют все страны, входящие в Совет Европы, в том числе Россия, и некоторые страны вне этой организации. Задачей Венецианской комиссии является анализ законов и законопроектов стран-участниц в сфере конституционного права. Документы на рассмотрение комиссии могут направляться самим государством и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Поправки в российскую Конституцию комиссия ПАСЕ начала рассматривать в связи с петицией, составленной российскими учеными, правозащитниками и общественными деятелями, которую подписали около 200 тыс. человек. Петиция была опубликована на сайте Change.org. В ней была поставлена под сомнение легитимность предложенных изменений в Конституцию и процедуры их принятия, пишет газета «Известия».

«Мы призываем уполномоченные органы Совета Европы в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия», — написали авторы петиции. Среди тех, кто ее подписал, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов, председатель движения «Выбор России» Владимир Рыжков, правозащитник Лев Пономарев, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, политик Владимир Кара-Мурза-младший, экономист Владислав Иноземцев и так далее — в общей сложности 128 человек. На сайте ее поддержали 209 тыс. человек.

Юрист, глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев заявил, что решение Венецианской комиссии, вне зависимости от его содержания, вряд ли сможет отразиться на процессе принятия поправок. «Я почти уверен, что комиссия не сможет сделать ничего вовремя и ее заключение выйдет после вступления поправок в силу», — отметил он.

Конфликт между Россией и ПАСЕ возник в 2014 году, когда на российскую делегацию в ответ на присоединение Крыма были наложены санкции и депутатов лишили права голоса. Из-за этого с 2016 года российская делегация не участвовала в работе сессий ПАСЕ и не выплачивала членские взносы в организацию.

Летом 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила участие российской делегации в организации. В конце августа Россия согласилась выплатить Совету Европы €54,7 млн для погашения задолженности за 2017–2018 годы по членским взносам.

О необходимости внести поправки в Основной закон президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Соответствующий законопроект одобрили обе палаты парламента. К 13 марта законодательные органы всех регионов поддержали закон о поправках, а 14 марта его подписал президент. 16 марта законными поправки в Основной закон страны признал Конституционный суд.

В числе поправок — ограничение числа сроков главы государства только двумя (оно не будет распространяться на действующего президента), изменение порядка формирования правительства, включение в Основной закон упоминания Госсовета и другие.

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% респондентов.

Также 94% россиян посчитали важной поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Следом идут поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны (93%), обязательная ежегодная индексация пенсий (92%). В пятерку важнейших поправок в социальной сфере также вошел пункт об установлении МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).